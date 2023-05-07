МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Единый оператор мобильной связи "Миранда-медиа" создается в новых регионах России, он консолидирует активы существующих компаний и обеспечит качественную и доступную связь, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Глава Минэнерго предложил ФАС проверить некоторых операторов связи

В рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику замглавы правительства провел совещание по развитию инфраструктуры связи и созданию единого оператора с участием главы ЛНР Леонида Пасечника, а также посетил ряд социальных объектов региона.

"Что касается связи, то возведение новых базовых станций и восстановление связи идет по плану. В ЛНР 450 базовых станций и 640 социально значимых объектов должно быть подключены к сентябрю 2023 года. На территории новых субъектов также создается единый оператор мобильной связи "Миранда-медиа", который консолидирует активы существующих компаний и обеспечит качественную и доступную связь. Крайне важно в плане цифровизации наладить эффективную работу служб 122 и 112. Минцифры должны выполнить эту задачу не позднее конца года", — сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.

В феврале Чернышенко говорил РИА Новости, что Минцифры дано поручение создать единого оператора мобильной связи, который будет покрывать территории четырех новых регионов. В начале марта глава Минцифры РФ Максут Шадаев выражал надежду, что единый оператор в новых регионах будет создан в этом году.

Позднее в Минцифры сообщило, что крымский мобильный оператор "Миранда-медиа" должен приступить к работе в ДНР до 1 мая, отмечалось, что в будущем компания может стать единым оператором новых регионов РФ.