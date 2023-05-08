МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Юнипро" на внеочередном общем собрании в июне могут внести изменения в устав общества — отменить правление и разрешить себе избирать генерального директора, следует из проекта этого нового устава. Временно исполняющим обязанности гендиректора "Юнипро" стал Василий Никонов

Согласно действующему уставу, органы управления "Юнипро" состоят из общего собрания акционеров, совета директоров, правления и генерального директора.

"Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров; генеральный директор", — говорится в проекте нового устава. А назначение генерального директора и вопрос о досрочном прекращении его полномочий предлагается отнести к компетенции собрания акционеров. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме 1 июня.

"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.

Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ также предполагает, что этот перечень может быть расширен.

В конце апреля совет директоров "Юнипро" избрал директора департамента энергетики "Роснефти" Василия Никонова новым генеральным директором.