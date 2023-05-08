Акционеры "Юнипро" на собрании в июне могут упразднить правление компании
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Юнипро" на внеочередном общем собрании в июне могут внести изменения в устав общества — отменить правление и разрешить себе избирать генерального директора, следует из проекта этого нового устава.
Согласно действующему уставу, органы управления "Юнипро" состоят из общего собрания акционеров, совета директоров, правления и генерального директора.
"Органами управления общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров; генеральный директор", — говорится в проекте нового устава. А назначение генерального директора и вопрос о досрочном прекращении его полномочий предлагается отнести к компетенции собрания акционеров. Внеочередное собрание акционеров пройдет в заочной форме 1 июня.
"Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии и мощности. В состав компании входят пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Компания также представлена на рынках распределенной генерации и инжиниринга в РФ.
Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Указ также предполагает, что этот перечень может быть расширен.
В конце апреля совет директоров "Юнипро" избрал директора департамента энергетики "Роснефти" Василия Никонова новым генеральным директором.
https://1prime.ru/business/20230508/840551606.html