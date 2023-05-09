МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. "Яндекс" получил 38,6 миллиарда рублей за продажу ООО "Дзен.Патформа", столько же компания вложила в капитал Delivery Club, об этом свидетельствуют данные в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании, опубликованных в базе ФНС. Белый дом: дефолт США станет подарком России и Китаю

В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK — контентные платформы "Дзен" и "Новости".

"Наименование дохода. Продажа доли дочерней компании (ООО "Дзен.Платформа") — 38,58 миллиарда рублей", — говорится в документе.

В информации о связанных сторонах "Яндекс" также указал, что вложил в капитал дочерней компании "Деливери клаб" 38,6 миллиарда рублей.