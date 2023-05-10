МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") предлагает акционерам на собрании 30 мая одобрить редомициляцию компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане, при этом листинг компании переместится с Лондонской биржи на казахстанскую AIX, говорится в сообщении компании. Акционеры Global Ports одобрили перерегистрацию компании на Россию

"Совет директоров Polymetal рассмотрел различные варианты редомициляции и альтернативы МФЦА, в том числе Дубайский международный финансовый центр, Глобальный рынок Абу-Даби и Гонконг. Совет директоров считает, что редомициляция является необходимым и критически важным шагом для защиты акционерной стоимости", — говорится в сообщении.

"В результате редомициляции наши акции не будут соответствовать основным требованиям торгов на Лондонской фондовой бирже….Ввиду отсутствия альтернатив нам придется запросить приостановку торгов компании на LSE после завершения редомициляции, и впоследствии провести делистинг надлежащим образом. По окончанию редомициляции наш основной листинг переместится на Биржу МФЦА – AIX", — отметили в компании.

Совет директоров Polymetal считает МФЦА наиболее предпочтительной юрисдикцией для редомициляции, которая позволяет оградить компанию от влияния большинства контрсанкций и обладает правовой средой, максимально схожей с той, которая была бы при сохранении статуса-кво. В результате редомициляции компания будет исключена из реестра компаний острова Джерси и будет зарегистрирована в МФЦА, продолжив деятельность в новой юрисдикции.

Решение совета директоров о редомициляции будет вынесено на одобрение акционеров, собрание пройдет 30 мая в Лондоне.