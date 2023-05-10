МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания SLB (бывшая Schlumberger) ввела новые ограничения для своего бизнеса в России, но не планирует уходить с российского рынка, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники и представителя компании. Итальянский производитель оборудования для металлургии уходит из России

"По мере развития международных санкций мы предпринимали дальнейшие действия по сокращению нашей деятельности, часто выходящие за рамки требований санкций", — заявил представитель SLB, уточнив, что среди них — недавно принятые дополнительные меры контроля, ограничивающие поставки в Россию всей продукции и технологий, произведенных компанией SLB, из США, Великобритании, Европейского союза и Канады.

Представитель сообщил, что в последние недели SLB также заблокировала своим российским сотрудникам доступ к некоторому программному обеспечению и данным, хранящимся в США и Великобритании. Российским сотрудникам теперь запрещено пользоваться некоторыми досками объявлений компании. "Любые новые системы/приложения Global SLB Group не должны быть подключены к России или доступны для нее", — заявила SLB сотрудникам в служебной записке от конца марта, с которой ознакомился Рейтер.

"На данный момент мы считаем, что лучший путь для всех заинтересованных сторон — это продолжать работать в России, пока мы можем делать это в полном соответствии с международными санкциями. Мы ожидаем, что масштабы операций в России сократятся из-за рыночных условий и предпринятых нами действий, включая запрет на новые инвестиции и развертывание технологий", — сказал гендиректор компании Оливье Ле Пеш (Olivier Le Peuch) в своем обращении сотрудникам.

Компания SLB (бывшая Schlumberger) — ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 100 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.