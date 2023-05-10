МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Введение инфраструктурного платежа, взимаемого с маркетплейсов для поддержки убыточной сети почтовых отделений, может привести к закрытию некоторых представителей рынка электронной коммерции (e-commerce), а также другим негативным последствиям, рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. В ГД намерены запретить списание средств с удаленных из маркетплейса карт

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений с помощью взимания с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от миллиарда рублей, инфраструктурного платежа в размере 0,5% от квартального оборота. В свою очередь за почтовой компанией предлагалось закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции.

"Рынок электронной коммерции до сих пор находится в стадии инвестиций. Это проекты крупных частных инвесторов для создания национальных систем. Данный сбор сделает возврат инвестиций еще более отдаленным. Что совершенно негативно скажется на информационной безопасности и проектах цифровизации страны. Более того, не приведет к снижению цен, не улучшит доставку, не увеличит ассортимент", — считает Соколов. РИА Новости направило запрос в "Почту России", само министерство, а также крупным участникам рынка.

По его мнению, последствия у такого решения могут быть "катастрофическими, вплоть до закрытия некоторых онлайн проектов". При этом сбор никак не поможет повысить эффективность бизнеса "компании-донора". Соколов также подчеркнул, что производить расчеты от выручки некорректно, поскольку у маркетплейсов может быть многомиллиардная выручка, но убыток, который будет увеличиваться за счет этого взноса.

Глава АКИТ также отметил, что подобный подход не подходит в принципе ни для одной из отраслей.

"Проблема содержания социально значимых убыточных объектов не нова, причём даже в современной российской истории….Не должны одни коммерческие предприятия скидываться на поддержание других коммерческих предприятий. Компании электронной коммерции постоянно инвестируют средства в развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, развитие своих сервисов, логистики, в своих клиентов — это является прямой инвестицией в российскую экономику", — резюмировал он.

В середине апреля, глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что законопроект о компенсации затрат "Почте России" за работу в сельской местности представят в ближайший месяц. По его словам, это будет "механизм пока небюджетной компенсации". Министр также уточнил, что средства в фонд будут отчислять "участники рынка доставки товаров". До этого, в марте, он сообщал, что нужно сделать отдельный законопроект, который будет вводить справедливую компенсацию для "Почты России" расходов на оказание социально значимых услуг в сельской местности — "там, где, в основном, эта деятельность носит убыточный характер".