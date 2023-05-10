ВЕНА, 10 мая — ПРАЙМ. Налоги на сверхприбыль австрийских энергокомпаний вырастут при отказе снизить цены на энергию, заявил канцлер страны Карл Нехаммер. Финляндия увеличила импорт энергоносителей на 86 процентов в 2022 году

"Если энергокомпании непосредственно сейчас не начнут снижать цены… Тогда мы в лице республики заставим их заплатить за это", — сказал он после обсуждения пакета мер против инфляции на совете министров. Трансляция велась на сайте ведомства канцлера.

По словам канцлера, австрийские власти примут закон, позволяющий облагать налогом на сверхприбыль в случае отказа компаний снизить цены на энергию, в июне. Эта мера, отметил Нехаммер, приведет к снижению потребительских цен в Австрии.

Ранее австрийское издание Der Standard со ссылкой на исследование и комментарии министерства социальных дел страны сообщило, что цены на одни и те же продукты в супермаркетах Австрии на 13 процентов выше, чем в Германии.