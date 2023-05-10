МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Первый в России оператор беспилотников с государственным участием "БАС" получил от Росавиации сертификат эксплуатанта на оказание коммерческих услуг с использованием БПЛА весом до 30 килограммов, сообщает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). На российский рынок скоро выведут дронопорты-почтаматы

"Первый в России оператор беспилотников с госучастием ООО "БАС" получил сертификат эксплуатанта, что позволит компании оказывать коммерческие услуги с использованием БПЛА весом до 30 кг", — говорится в сообщении.

В частности, речь идет о проведении аэрофотосъёмки, мониторинге объектов, осуществлении различных работ в сфере сельского хозяйства, оказании услуг по передаче или усилению сигналов связи.