МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Чистый убыток американской брокерской компании Robinhood, приходящийся на акционеров, за прошлый квартал увеличился в годовом выражении в 1,3 раза – до 511 миллионов долларов, следует из отчета компании. В Венесуэле подсчитали убытки от американских санкций

Разводненный убыток на акцию Robinhood за отчетный период вырос до 0,57 доллара с 0,45 доллара годом ранее. Выручка компании увеличилась при этом в 1,4 раза – до 441 миллиона долларов.

Число ежемесячных активных пользователей в прошлом квартале сократилось в 1,3 раза в годовом выражении, до 11,8 миллиона человек, средняя выручка на пользователя увеличилась в 1,4 раза, до 77 долларов.

Акции Robinhood после закрытия основных торгов в США дорожают на 3%.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро завоевала популярность среди физлиц за счет того, что не берет комиссии за сделки, также у нее нет платы за вывод средств и обслуживание счета. Вместо комиссий Robinhood зарабатывает на продаже заявок инвесторов, или Payment For Order Flow (PFOF) — дословно "оплата за поток заявок". То есть Robinhood заявку инвестора передает не на биржу, а маркетмейкерам, которые стремятся исполнить ее с максимальной выгодой для себя.