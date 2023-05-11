ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и деконсолидирует российский сегмент, говорится в сообщении компании. СМИ: финская Gasum отказалась брать свои партии СПГ с проекта "Новатэка"

Fortum стал одной из двух иностранных компаний, который попал под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но перечень может быть расширен.

"После потери контроля российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах Fortum за второй квартал 2023 года. Fortum отразит обесценение в размере около 1,7 миллиарда евро, равном оставшейся балансовой стоимости, что негативно отразится на капитале Группы", — говорится в сообщении финской компании.

Компания полностью исключит российский сегмент из отчетности начиная со второго квартала.

"Наши общие инвестиции в Россию составляют около 6 млрд евро с учетом первоначальной покупки акций и инвестиций в Россию. Инвестиции финансировались в значительной степени за счет денежных потоков, генерируемых в России… Во втором квартале мы окончательно закрываем финансовую отчетность по нашим операциям в России. Россия не была частью нашего будущего с весны 2022 года, и наш уход никоим образом не ставит под угрозу успешную реализацию нашей новой стратегии", — приводится в сообщении цитата президента Fortum Маркуса Раурамо.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.