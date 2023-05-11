МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Gasum отказалась загружать свои танкеры сжиженным природным газом (СПГ) с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк", в последний раз танкер Coral Energice финской компании заходил в порт Высоцк 24 апреля и вышел оттуда не загруженным, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на аналитическую компанию Kpler. Финский Fortum спишет перешедшие под управление Росимущества активы

"Финская Gasum прекратила забирать свои партии СПГ с проекта "Новатэка" "Криогаз-Высоцк" в Ленобласти… Так, один из двух принадлежащих Gasum танкеров — Coral Energice — в последний раз заходил в порт Высоцк 24 апреля, откуда вышел не загруженным (последняя партия СПГ вывезена судном 12 апреля). Второй танкер Gasum — Coral Energy — в последний раз заходил в порт Высоцк 4 апреля. До этого ежемесячно танкеры забирали по несколько грузов. Два газовоза Gasum перевозили 17,46 тысячи и 14,2 тысячи кубометров топлива соответственно", — говорится в статье.

Уточняется, что "Криогаз-Высоцк" способен производить 660 тысяч тонн СПГ в год. 51% в проекте принадлежит "Новатэку", остальные 49% — Газпромбанку.

"Коммерсант" поясняет, что трубопроводные поставки газа в Финляндию прекратились 21 мая прошлого года, так как страна отказалась расплачиваться за поставки газа в рублях. При этом Gasum продолжала получать российский газ из Высоцка по контракту с "Газпром экспортом" — агентом по экспорту газа для "Новатэка". Так как указ президента РФ Владимира Путина не распространяется на контракты по СПГ, Финляндия продолжала закупки в евро. Контракт работает по принципу take-or-pay — финны обязаны платить за забронированные объемы, даже если они их не забирают.

Как указывается в статье, Финлядия заявила в 2022 году, что откажется от трубопроводных поставок газа, и будет покупать только СПГ. Газ занимает лишь 6% в энергобалансе Финляндии и после прекращения поставок из РФ Финляндия импортирует газ через газопровод Balticconnector в Эстонии, а также покупает СПГ у Литвы и Латвии. Отгрузки СПГ с терминала "Криогаз-Высоцк" в последние месяцы снижались — в декабре прошлого поставлено 24 тысячи тонн, в апреле — 15 тысяч тонн. Финляндия импортировала 0,27 миллиона тонн СПГ в прошлом году, 195 тысяч из них — из Высоцка. Спрос на газ в 2022 году в стране упал на 47%.

"Финские компании, наряду с компаниями из Швеции и Бельгии, являются "якорными" импортерами для терминала в Высоцке", — цитирует "Коммерсант" слова Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов. Прекращение импорта из России сейчас не создадут проблем для энергетический безопасности Финляндии, добавил он. В условиях слабого спроса на газ в Европе, финские компании смогут найти необходимые объемы на открытом рынке, но Россия по прежнему остается ключевым поставщиком СПГ.