МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территории опережающего развития "Амурская", теперь она включает в себя участки в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, сказано на сайте кабмина. Правительство расширило границы ТОР в Хабаровском крае

"Граница территории опережающего развития (ТОР) "Амурская" на Дальнем Востоке будет расширена, что позволит реализовать несколько инвестиционных проектов и привлечь 18,6 млрд рублей частных инвестиций. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Кабмин отметил, что включение в ТОР новых участков, расположенных в Благовещенске, Белогорске и Тындинском муниципальном районе Амурской области, даст возможность построить предприятие по переработке сельхозпродукции, завод по производству светопрозрачных конструкций и провести модернизацию комплекса по переработке титановомагнетитовых руд.

Один из инвестпроектов предполагает создание в Приамурье горно-металлургического кластера на базе Куранахского месторождения. Отмечается, что горнодобывающие и перерабатывающие предприятия по производству титановомагнетитовых и ильменитовых концентратов пройдут переоснащение и модернизацию, объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, при этом будет создано более 500 новых рабочих мест. Завершить работы планируется в 2024 году.

Завод по переработке сельхозпродукции планируется запустить в 2026 году. Ожидается, что там будет перерабатываться около 500 тысяч тонн сырья в год, а общий объем инвестиций в создание этого предприятия превысит 14 миллиардов рублей. Благодаря реализации этого инвестпроекта будет создано почти 600 рабочих мест, отмечают в кабмине. Правительство расширило границы ТОР в Забайкалье

В производство закаленного, огнестойкого и ламинированного стекла, а также архитектурных стеклопакетов для фасадного остекления инвестор намерен вложить около 350 миллионов рублей.

ТОР – специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Компаниям-резидентам доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 20 территорий опережающего развития. Количество резидентов – 675, объём инвестиций по соглашениям – более 4,9 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 2,2 трлн рублей частных инвестиций и создано более 59,5 тыс. рабочих мест.