МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Финская энергетическая компания Fortum не исключает возможности продажи активов в РФ, но смена менеджмента российской "дочки" усложняет процесс, заявил гендиректор компании Маркус Раурамо. Финский Fortum спишет перешедшие под управление Росимущества активы

"Во-первых, мы решительно возражаем против того, что сделало российское правительство. Мы не видим никаких оснований для этого… Можем ли мы продать? В теории мы можем, но смена менеджмента в российских активах усложняет этот процесс", — заявил он в ходе телеконференции с аналитиками и инвесторами.

Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.