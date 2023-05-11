МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Представителей делового мира Турции пригласили в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге, передает фонд "Росконгресс". Названы главные темы для обсуждения на ПМЭФ-2023

Как сообщает "Росконгресс", в преддверии ПМЭФ-2023 в Стамбуле прошло деловое мероприятие с участием представителей бизнес-сообщества Турции.

"Площадка форума призвана развивать взаимовыгодные партнерские отношения и создавать устойчивые связи с потенциальными деловыми партнерами. ПМЭФ ждет вас со своим богатым опытом и знаниями в создании атмосферы нетворкинга и необходимых условий для заключения выгодных сделок", — сказал директор ПМЭФ Алексей Вальков, его слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи с докладами выступили Вальков, профессор Ахмет Касым Хан и генеральный директор IC Holding Мурад Баяр, обсуждались российско-турецкие экономические отношения, стратегическое сотрудничество и инвестиционные возможности.

Вальков также отметил, что форум является "эффективным трамплином для бизнеса, стремящегося к развитию в России", для всех участников созданы самые благоприятные условия для развития бизнеса.

"Сегодня дипломатические и торговые отношения между Россией и Турцией отражают давнюю дружбу, которая сохраняется несмотря на сложившиеся политические обстоятельства. Особенно стоит выделить экономический потенциал российско-турецких отношений, который представляет значительные коммерческие возможности на рынке", — сказал профессор Ахмет Касым Хан, его слова приводятся в сообщении.

Генеральный директор IC Holding Мурада Баяра, слова которого также приводятся в сообщении фонда, подчеркнул, что Россия представляет собой важнейший и долговременный рынок для компании. Он отметил давние и прочные связи холдинга с Россией, которые усиливаются благодаря роли компании в качестве основного подрядчика атомной электростанции "Аккую".