БЕРЛИН, 11 мая — ПРАЙМ. Количество иностранных инвестиционных проектов в Германии за прошлый год снизилось на 1% по сравнению с годом ранее, до 832, и тем самым достигло самого низкого уровня с 2013 года, сообщил портал немецкого телеканала n-tv со ссылкой на исследование подразделения аудиторско-консалтинговой компании EY (Ernst & Young). Годовая инфляция в Германии замедлилась до 7,2 процента

По данным исследования, количество иностранных инвестпроектов в Германии в прошлом году снова снизилось, достигнув самого низкого уровня с 2013 года. Со ссылкой на EY портал уточняет, что показатель снизился на 1%, до 832.

"С точки зрения затрат Германия в последнее время стала значительно менее привлекательной — особенно для промышленных компаний", — цитирует портал гендиректора немецкого подразделения Хенрика Алерса. При этом, по его словам, Германия по-прежнему остается "сильной и конкурентоспособной".

Согласно исследованию, лидером в европейском рейтинге остается Франция, где на протяжении нескольких лет развитие идет гораздо динамичнее, чем в Германии.