ВАРШАВА, 11 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает Европейской комиссии запретить регистрировать в республике фирмы с российским и белорусским капиталом, сообщил журналистам министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик. В США назвали новую цель санкций против России

"Господин премьер Матеуш Моравецкий обратился к Европейской комиссии с предложением включения в 11-й санкционный пакет российских и белорусских автомобильных прицепов, а также запрета регистрации в Польше фирм с российским и белорусским капиталом", — сказал Адамчик.

Евросоюз 25 февраля ввел в действие десятый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 миллиарда евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.