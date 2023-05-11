МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Решения о национализации российских активов финского энергетического концерна Fortum отсутствуют, о выплате ему компенсации речи не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия не оставит без ответа заморозку своих активов, заявил Песков

"Ни о каких компенсациях речи не идет. По национализации никаких решений нет", — ответил он журналистам на вопрос о том, возможна ли национализация российских активов концерна и не планируется ли выплатить финской стороне компенсацию.

Fortum ранее объявила, что спишет свои российские активы на 1,7 миллиарда евро, которые перешли под управление Росимущества, и "деконсолидирует российский сегмент".

Fortum стал одной из двух иностранных компаний, подпавших под указ президента РФ Владимира Путина об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Указом утверждается перечень иностранных активов, которые передаются во временное управление Росимущества. В него вошли косвенно принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро" и принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума". Но этот перечень может быть расширен.

Fortum в России принадлежит, помимо 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшей ТГК-10), около 30% в ТГК-1 (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России.