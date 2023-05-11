МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Новое руководство назначено в бывших российских активах Freedom Holding Corp.: главой "Цифра брокера" стал руководивший банком группы Сергей Носов, а "Цифра банк" возглавил зампред правления Игорь Пучков, следует из сообщения пресс-службы "Цифра брокер". Бывший Baker Hughes в России хочет производить роторно управляемые системы

Казахстанский Freedom Holding в феврале завершил продажу своих российских активов – инвесткомпании "Фридом Финанс" и банка "Фридом Финанс" — за 140 миллионов долларов. Покупателем стал его топ-менеджер Максим Повалишин. Затем компании провели ребрендинг — ИК "Фридом Финанс" стала "Цифра брокером", а банк "Фридом Финанс" – "Цифра банком".

"Генеральным директором "Цифра брокер" назначен Сергей Носов. Ранее он возглавлял "Цифра банк" на позиции председателя правления. Вместо него главой банка стал Игорь Пучков, ранее занимавший пост заместителя председателя правления "Цифра банк". Обе кандидатуры согласованы Банком России", — говорится в сообщении.

На новых позициях Носов и Пучков продолжат реализовывать задачи по построению цифровой экосистемы, развитию российского рынка и выстраиванию партнерских отношений с компаниями из дружественных юрисдикций, поставленные новым владельцем "Цифры", сообщает "Цифра брокер".

Владимир Почекуев, ранее занимавший должность генерального директора "Цифра брокер", принял решение покинуть компанию и присоединиться к команде холдинга Freedom Holding Corp., где займется развитием бизнеса в новых юрисдикциях. В Японии раскрыли "мировой эксперимент" по выходу из кризиса

"Цифра брокер" работает на фондовом рынке с 2010 года, является участником торгов Московской биржи и "СПБ биржи", членом НАУФОР. Компания имеет лицензии ЦБ РФ на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, включена в реестр инвестиционных советников. На сегодня насчитывается около 60 региональных офисов, работающих под брендом "Цифра брокер", а число клиентов компании превышает 200 тысяч. Брокер имеет рейтинг кредитоспособности от агентства "Эксперт РА" на уровне ruBBB с "развивающимся" прогнозом.

"Цифра банк" (коммерческое наименование ООО "ФФИН Банк") работает на рынке с 1990 года. Предлагает широкую линейку инвестиционных и классических банковских продуктов. Банк является участником Системы страхования вкладов, а также Московской международной валютной ассоциации (ММВА) и Московской биржи. В настоящее время в России работает более 40 отделений.