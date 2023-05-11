С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мая — ПРАЙМ. Раскрытие отчетности эмитентами в России в обозримом будущем не вернется к прежним стандартам из-за санкций, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в рамках XI Петербургского международного юридического форума. В Минфине считают, что большая приватизация в России должна состояться

"Я должен сразу сказать, что раскрытие отчетности у нас в обозримом будущем не вернется к тем стандартам, которые были раньше. Понятно почему. Потому что есть как частные компании, так и государственные, которые попадали под санкции, потому что просто читали их отчётности и делали выводы. И, конечно, мы должны в первую очередь думать об этом. Но там, где это не несет рисков (здесь мы будем аккуратны), то конечно, раскрытие отчетности должно вернуться", — заявил Моисеев.

В целом, по его словам, правительство одобрило предложение Минфина о стандартах корпоративного управления в России. В принципе договорились уже… и с Банком России о том…, что мы будем возвращаться, конечно, к стандартам корпоративного управления, которые действовали до 2022 года и в части независимых директоров, и в части кодекса корпоративного управления, и в части дивидендов, и в части раскрытия отчетности", — добавил замминистра финансов.

С марта 2022 года в России действует постановление правительства, которое позволяет практически всем компаниям закрывать и ограничивать объем раскрытия любой информации. Мера в ноябре была продлена до 1 июля текущего года.

В марте прошлого года Банк России принял решение временно сократить объем публикации отчетности кредитных организаций. Так, начиная с отчетности за февраль банки не должны были публиковать бухгалтерскую (финансовую) отчетность (индивидуальную и консолидированную) по российским стандартам, а также дополнительные раскрытия к ней. В конце ноября в ЦБ заявили, что банки начнут раскрывать финансовую отчетность в ограниченном формате с 1 января.