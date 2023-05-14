МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, что для организации торговой точки на дачном участке нужно сначала получить разрешения от садового товарищества и муниципалитета, а также должным образом оформить деятельность, а при создании питомника растений важно соблюдать фитосанитарные правила. Россиянам назвали способы распознать коммунального мошенника

"Можно ли организовать питомник саженцев растений на своем дачном участке на продажу? Делим данный вопрос на две части. Первая часть связана с тем, что если вы планируете что-то постоянно продавать, то это уже предпринимательская деятельность. Соответственно, вы должны оформить свою деятельность, которая установлена законом (ИП, самозанятость). То есть важно соблюсти налоговое законодательство, фитосанитарные правила", — сообщил парламентарий.

Он отметил, что рассада должна быть здоровой, выдерживать особые требования к сортам и многое другое.

"Вторая часть — мы вправе выращивать растения на своем участке, контролировать, в каком количестве и для продажи ли — очень сложно. Выращивание рассады, в отличие от разведения скота, никак не может мешать владельцам смежных участков. Единственный момент, что вы не можете организовывать магазин на своем дачном участке. Это считается коммерческой деятельностью и может быть нецелевым использованием земли. Однако есть выход: обратиться к председателю СНТ, вынести этот вопрос на решение общего собрания и с этим документом прийти за разрешением в муниципалитет", — сообщил Чаплин. Россиянам рассказали, что делать с кредитами умершего родственника

Для этого нужно будет изменить вид разрешенного использования земли и получить разрешение на торговлю именно на вашем участке, также придется размежевать участок с выделением площади под торговую точку, рассказал политик.

"Опять же все строго с соблюдением налогового законодательства (оформление ИП или самозанятости). Если с этим вариантом возникают сложности, то продавать рассаду без оформления ИП можно на социальном месте на рынках. В некоторых регионах владельцам дачных участков предоставляют льготные места на городских или деревенских рынках", — заявил Чаплин.