МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Число авторизаций через МТС ID в сервисах компании выросло в первом квартале 2023 года в 3,4 раз, до 212,7 миллиона входов в сравнении с 62,6 миллиона входов за аналогичный период прошлого года, в то время как количество авторизаций с использованием паролей и SMS снизилось за год в 1,6 раза, с 58,8 миллиона до 36 миллионов, говорится в сообщении МТС. Киберспециалист назвал команды для выявления прослушки телефона

"МТС цифровая экосистема сообщает о росте популярности сервиса авторизации МТС ID, позволяющего быстро, удобно и безопасно входить в сервисы компании: в первом квартале 2023 года число бесшовных входов с использованием МТС ID увеличилось до 212,7 миллиона с 62,6 миллиона годом ранее, в то время как количество авторизаций с использованием паролей и SMS снизилось до 36 миллионов с 58,8 миллиона в первом квартале прошлого года", — говорится в сообщении.

Помимо этого в компании отметили, что в конце марта 2023 года также увеличилось количество пользователей сервиса — до 88,2 миллиона с 70,5 миллиона годом ранее. "При этом растет использование МТС ID абонентами других операторов "большой четверки" — в конце марта 2023 года их доля увеличилась до 14,6% с 11,7% годом ранее от общего числа пользователей сервиса", — отмечается в сообщении.

МТС ID — это единый аккаунт для авторизации в сервисах и приложениях экосистемы МТС. Сервис был запущен в 2021 году.