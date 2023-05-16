МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Более трети российских компаний сферы малого и среднего бизнеса — 35% — сократили в первом квартале текущего года бюджеты на маркетинг и PR, чуть меньшее число — 31% — сэкономили за счет премий сотрудникам, такие данные приводятся в исследовании специалистов продукта "Прогноз спроса" Platforma, которое есть в распоряжении РИА Новости. Набиуллина выступила против агрессивной рекламы услуг банков по телефону

"Снижение выручки стало одной из проблем, с которой небольшие компании сталкивались чаще всего. О ней рассказали 26% опрошенных. Столько же были вынуждены сменить офис из-за высокой аренды. Однако самой распространенной проблемой стало вынужденное сокращение бюджетов на маркетинг и PR – 35%. Помимо этого бизнес экономил за счет премий сотрудникам (31%), их отправки в отпуска (11%), сокращения части персонала (8%) или перевода работников на две трети оклада (5,5%)", — говорится в исследовании.

Тем не менее, респонденты отмечают, что первый квартал 2023 года был стабильным для большинства малых и средних предприятий в сравнении с четвертым кварталом 2022 года. Около 20% компаний рассказали об увеличении числа клиентов, и почти у трети — 27% — выросли объемы работ. "Порядка 30% компаний заявили о незначительном сокращении количества заказчиков, а 26% – объема работ (преимущественно на 10-40%). Для сравнения летом 2022 года о сокращении объема работ сообщали 34% респондентов", — отметили аналитики.

Около трети опрошенных имеют позитивные ожидания на 2023 год, об отрицательных прогнозах заявили 3,5% участников исследования. У 60% респондентов нет определенности в прогнозах на ближайший год.

Исследование провели среди 1248 представителей малого и среднего бизнеса в возрасте старше 25 лет, 47% опрошенных – руководители, 53% – сотрудники. Регионы исследования — вся Россия, города с населением более 100 тысяч человек.