МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России выступает за раскрытие компаниями информации после 1 июля, исключением является санкционно чувствительная, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2023". Французский депутат предупредил о последствиях банкротства компаний

"Нужно раскрывать всю информацию, помимо чувствительной к санкциям. Этот объем информации нужно обсуждать, на наш взгляд, он не очень большой, касается бенефециаров… Мы с правительством обсуждаем подход, что надо раскрывать информацию", — сказала она, отвечая на вопрос о раскрытии компаниями информации после 1 июля.

Набиуллина отметила, что это необходимо для формирования доверия на финансовом рынке. "Если мы хотим этот финансовый ресурс привлечь в экономику, конечно, нужно раскрыть информацию. Предположить, что инвестор будет под имя давать свои деньги, не понимая, что это за компания, какие перспективы, — это нонсенс", — подчеркнула глава ЦБ.