МОСКВА, 16 мая- ПРАЙМ. Компания B2CPL (B2C Платежи и Логистика) стала частью сервиса "Халва Экспресс", сообщили в компании. Совкомбанк и завод "Москвич" начали совместное финансирование покупки авто

За счетэтого сотрудничества "Халва Экспресс" получил компетенции курьерской доставки, опыт взаимодействия с ведущими маркетплейсами и услуги фулфилмента на базе собственных мощностей.

Компания В2СPL (B2C Платежи и Логистика) вошла в состав ООО "Цифровые технологии будущего" (входит в Группу Совкомбанка), развивающей ecom-сервис "Халва Экспресс". Это объединение позволит усилить направление собственной логистики и сформировать доставку полного цикла.

"Мы рады стать частью команды «Халва Экспресс». Данный шаг придаст дополнительное ускорение развитию портфеля услуг по всем видам доставки и фулфилменту. Благодаря сети почтоматов география обслуживания будет расширена на всю Россию, а получателям станет доступна услуга рассрочки и частичной оплаты посылки при получении. Усиление в ИТ позволит запустить качественно новое решение по взаимодействию с маркетплейсами и вывести этот продукт на принципиально другой уровень, полностью автоматизировав процесс взаимодействия клиента с площадкой. Спрос на эту услугу растет с каждым месяцем, и мы не отстаем от рынка", — прокомментировал Павел Ясенков, генеральный директор и владелец B2CPL.

"Более года мы работали с компанией B2CPL как с партнером по доставке посылок в почтоматы. Сегодня наше сотрудничество перешло на новый уровень: проект "Халва Экспресс" получил уникальные компетенции и готовые программные решения от одного из лидеров рынка курьерской доставки Москвы. Это позволит нам более тонко настроить бизнес-процессы и создать бесшовную систему доставки между почтоматами, пунктами выдачи заказов и курьерами", — добавил Денис Петрушевский, управляющий директор "Халва Экспресс".

На сегодняшний день "Халва Экспресс" насчитывает более 4 тысяч собственных почтоматов в формате "У дома" в 880 городах по всей России, сеть ПВЗ на базе отделений Совкомбанка и партнеров, современные финансовые опции и единую программу лояльности в национальной системе "Халва".