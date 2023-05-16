МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Крупный британский сервис онлайн-продаж одежды Boohoo понес убытки в размере 91 миллиона фунтов от окончания локдауна и возвращения прямых продаж, говорится в опубликованном во вторник на сайте компании годовом финансовом отчете. ВОЗ отменила статус глобальной пандемии коронавируса

"Убытки до выплаты налогов составили 90,7 миллионов фунтов", — говорится в документе.

Число активных пользователей сервиса сократилось на 10% до 18 миллионов в год, что, по информации компании, связано с возвратом к прямым продажам после пандемии. Тем не менее, этот показатель все еще на 29% выше, чем в период до локдауна, сказано в отчете.

Кроме того, выйдя с локдауна, покупатели стали чаще возвращать товар, отмечается там. При этом доходы все еще превышают доковидные показатели, говорится в отчете.

"За прошедшие три года компания заняла значимую долю рынка. Смотря в будущее, мы инвестируем в рост нашего бизнеса, развивая автоматизацию, увеличивая возможности удовлетворения спроса в США и повышая известность бренда на мировом уровне", — приводит отчет слова генерального директора компании Джона Литтла.

Британский сервис Boohoo был основан в 2006 году и занимается онлайн-продажами молодежной одежды, обуви и аксессуаров 13 брендов, таких как Debenhams, Dorothy Perkins и Warehous. Основная деятельность компании сосредоточена в Великобритании и США. В 2021 году онлайн-ретейлер приобрел бренды и связанную с ними интеллектуальную собственность обанкротившейся сети британских универмагов Debenhams за 55 миллионов фунтов стерлингов.