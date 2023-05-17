МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price вышла на рынок Армении — первый магазин был открыт в Ереване, рассказали РИА Новости в компании. Подача российского газа в Армению приостановлена до 4 мая

"Fix Price объявляет о выходе на рынок Армении с открытием первой точки в столице страны Ереване… Магазины в Армении стали частью франчайзинговой сети Fix Price", — заявили там.

Так, в ассортименте магазина в Ереване представлено 1,7 тысячи товарных позиций 11 ценовых категорий, а доставка в него осуществляется автотранспортом с распределительного центра в Краснодаре.

Отмечается, что это уже девятая страна присутствия компании. Ранее, в январе, первые магазины Fix Price открылись в Монголии.

"Общее таможенное пространство и схожесть потребительских предпочтений делает Армению привлекательным рынком для развития магазинов под брендом Fix Price… Кроме уже открытого магазина планируется дальнейшее развитие в Армении: второй магазин сети откроет свои двери в Ереване уже в ближайший месяц", — подчеркнул директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин, слова которого приводятся в сообщении.

Ритейлер Fix Price был основан в 2007 году. По состоянию на 15 мая компания управляет 5920 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Латвии, Узбекистане, Грузии, Киргизии, Монголии и Армении. При этом по франшизе работают 653 торговые точки во всех странах присутствия.