МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Административное давление на бизнес в текущих условиях должно быть минимальным, и в этой области наблюдаются позитивные изменения: в 2022 году количество проверок предприятий было снижено более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, сообщила РИА Новости аудитор Счетной палаты Светлана Орлова. Минфин и Минэкономразвития проработают обеление отраслей экономики СКФО

"В текущих условиях административное давление на бизнес должно быть минимальным. А создание для бизнеса дополнительных издержек крайне нежелательно. Также для системы контроля и надзора характерна "сверхконцентрация". Так, более 50% всех федеральных проверок осуществляют 4 ведомства: Роспотребнадзор, МЧС России, Ростехнадзор и Роструд", — сказала она.

Орлова также отметила, что иногда из-за специфики деятельности объекта контроля он может быть подвергнут проверкам неоднократно в течение года. "Переизбыток проверяющих на один объект — это как раз пример излишнего административного давления на бизнес", — обратила внимание аудитор, добавив, что в будущем решить эту проблему можно было бы за счет централизации проверочных мероприятий, благодаря которой будет работать одна группа инспекторов с разными полномочиями — это сэкономит и ресурсы, и добавит процессу проверки открытости.

При этом аудитор обратила внимание и на позитивные аспекты: в 2022 году по сравнению с 2021 годом количество проверок бизнеса было снижено более чем в 2,5 раза (до 338,4 тысячи проверок с 881,7 тысячи). Однако при этом она отметила и недостаточное внедрение в сфере контроля и надзора вопроса учета и снижения издержек бизнеса, в том числе в части соотношения затрат бизнеса и выгод государства от введения обязательных требований. "Это не позволяет оценить издержки бизнеса и их динамику", — отметила Орлова.

Она также прокомментировала результаты регуляторной "гильотины" — было признано утратившими силу 12,3 тысячи актов, содержащих обязательные требования, из которых основная часть — акты СССР и РСФСР, а отменено 143,4 тысячи единиц обязательных требований.

"Отмечу, что эффективность измеряется не только тем, сколько и каких норм и требований было пересмотрено в ходе реформы, а какой в результате был получен социально-экономический эффект. При этом при всей значимости бизнеса приоритетом должны быть защита жизни, социальных гарантий и прав наших граждан", — подчеркнула Светлана Орлова.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило постановление, на основании которого был введен мораторий на проведение плановых проверок предприятий и предпринимателей до конца года, а в декабре продлило его — до конца 2023 года. Теперь проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.