МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. зарубежные компании, уходя из России, могут столкнуться в выплатой налога в 25 процентов от прибыли, сообщило издание EUobserver. ЦБ выступил за вывод на рынок части акций уходящих из России компаний

Неназванный российский источник рассказал изданию, что "Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в России" после расторжения соглашений о двойном налогообложении. По его словам, налог будет достигать 25 процентов от российской прибыли.

Кроме того, EUobserver со ссылкой на предложения по 11-му пакету санкций, отмечает, что ЕС введет разрешения для европейских компаний на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь им уйти из России. Подчеркивается, что речь идет в том числе о разрешении на переводы денежных средств и предоставление юридических услуг до 31 декабря текущегго года.

В марте Минфин сообщил, что в условиях ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. При выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее десяти процентов в бюджет от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.