EUobserver: компании ЕС при уходе из России могут выплатить до 25 процентов от прибыли
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. зарубежные компании, уходя из России, могут столкнуться в выплатой налога в 25 процентов от прибыли, сообщило издание EUobserver.
Неназванный российский источник рассказал изданию, что "Москва обложит новым налогом те западные компании, которые еще присутствуют в России" после расторжения соглашений о двойном налогообложении. По его словам, налог будет достигать 25 процентов от российской прибыли.
Кроме того, EUobserver со ссылкой на предложения по 11-му пакету санкций, отмечает, что ЕС введет разрешения для европейских компаний на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь им уйти из России. Подчеркивается, что речь идет в том числе о разрешении на переводы денежных средств и предоставление юридических услуг до 31 декабря текущегго года.
В марте Минфин сообщил, что в условиях ухода из России для компаний из недружественных стран вносятся изменения. При выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее десяти процентов в бюджет от половины их рыночной стоимости. Кроме того, компании обязаны будут добровольно направлять в федеральный бюджет не менее десяти процентов от рыночной стоимости соответствующих активов, в случае если продажа активов осуществляется с дисконтом более 90 процентов от рыночной стоимости.
https://1prime.ru/business/20230517/840615537.html