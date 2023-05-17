МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило электроэнергетической компании ТГК-14 кредитный рейтинг "ВВВ+(RU)", прогноз "стабильный", сообщает агентство. Fitch подтвердило рейтинг Италии на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

"АКРА присвоило ПАО "ТГК-14" кредитный рейтинг ВВВ+(RU), прогноз "стабильный", — говорится в сообщении.

Кредитный рейтинг компании обусловлен сильной позицией по теплоснабжению на обслуживаемых территориях (Бурятия и Забайкальский край), адекватным бизнес-профилем, а также корпоративным управлением, соответствующим средним стандартам отрасли, в которой работает ТГК-14, объясняет свое решение агентство.

"Географическая диверсификация отражает уровень социально-экономического развития регионов присутствия — Республика Бурятия и Забайкальский край. Оценка за рентабельность находится на среднем уровне. Сдерживающее влияние на кредитный рейтинг компании оказывают размер бизнеса, системные регуляторные риски, средние долговая нагрузка и уровень обслуживания долга, а также слабый свободный денежный поток (FCF) ввиду ожидаемого значительного увеличения капитальной программы компании", — отмечается в сообщении.

ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121 тысячи Гкал.ч.