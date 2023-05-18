МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Башнефти" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам 2022 года в размере 199,89 рубля на привилегированную акцию и на обыкновенную, сообщается в материалах компании. Дивиденды и геополитика в фокусе инвесторов

"Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли общества по результатам 2022 года в размере: 29 553 034 686,21 рубля по обыкновенным акциям общества, что составляет 199,89 рубля на 1 размещенную обыкновенную акцию; 5 954 325 718,68 рубля по привилегированным акциям типа "А" общества, что составляет 199,89 рубля на 1 размещенную привилегированную акцию типа "А", на общую сумму 35 507 360 404,89 рубля", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 7 июля.

Годовое собрание акционеров компании состоится 21 июня в заочной форме.