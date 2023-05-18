КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Производство чипов для загранпаспортов нового образца на заводе "Микрон" идет стабильно в рамках контракта, рассказала журналистам генеральный директор компании Гульнара Хасьянова. СМИ: Samsung Electronics намерена разрабатывать и производить чипы в Японии

"Мы сейчас производим чипы в соответствии с условиями контракта. Вопрос объемов — это общая ситуация, поскольку во время пандемии народ не ездил, не оформлял паспорта, то сейчас лавинообразный пришедший спрос, который требует увеличения мощностей и увеличения выпуска. Производство работает круглосуточно и идет стабильно", — заявила она в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

Она также рассказала, что у "Микрона" есть компетенция производить сим-карты. "Вопрос технических требований заказчика, который мы сейчас согласовываем, а объем будет зависеть от конкретных применений — будут ли это сим-карты для смартфонов или для интернета-вещей", — добавила глава компании.

По словам Хасьяновой, наиболее важный вопрос сейчас — это замена сим-карт для интернета-вещей. "Это растущий рынок и это большое количество датчиков и специализированных девайсов, которые стоят в критической инфраструктуре. Это то, над чем надо работать в первую очередь. …Этот вопрос находится с операторами в проработке", — заключила гендиректор.

Портал госуслуг в конце января начал предупреждать жителей российских регионов о приостановке выдачи загранпаспортов нового образца до второй половины марта по техническим причинам на стороне "Гознака". Затем на портале было опубликовано объявление, что прием заявлений на биометрические загранпаспорта временно приостановлен со 2 февраля.

В начале марта "Гознак" сообщал, что в настоящее время выпускает загранпаспорта нового образца только по полученным ранее заявкам, говорить о восстановлении их производства в обычном режиме пока преждевременно. Но уже в апреле Хасьянова отметила, что проблем с загранпаспортами нового типа в России не будет, требуется немного времени, чтобы расширить производство.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.