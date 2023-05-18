МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,8 рубля на привилегированную акцию и столько же на обыкновенную, сообщается в материалах компании. Дивидендные истории

"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля", — говорится в сообщении.

Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.