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2023
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Совдир "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год
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Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,8 рубля на привилегированную акцию и столько же на обыкновенную,... ПРАЙМ, 18.05.2023
бизнес, новости, сургутнефтегаз, дивиденды, совет директоров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 0,8 рубля на привилегированную акцию и столько же на обыкновенную, сообщается в материалах компании.
"Объявить выплату дивиденда по привилегированной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля, по обыкновенной акции ПАО "Сургутнефтегаз" — 0,8 рубля", — говорится в сообщении.
Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 20 июля.