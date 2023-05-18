КАЗАНЬ, 18 мая — ПРАЙМ. Банк России готовит рекомендации для компаний по формированию ими стратегий климатического перехода и устойчивого развития, сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Елена Курицына.

Регионы России. Адыгея

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"Банк России сейчас работает над рекомендациями нашим корпорациям о том, каким образом такие стратегии формулировать, изучаем международный опыт и пытаемся предложить нашим компаниям, каким образом им подходить к формированию и формулированию таких стратегий", — сказала она журналистам в кулуарах международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

Она напомнила, что ЦБ выпустил регуляторные стандарты эмиссии для компаний, которые предусматривают два новых вида инструментов – облигации, связанные с целью устойчивого развития, и облигации климатического перехода. Однако пока эмитенты не выпускают такие бумаги.

"В чем сейчас сложность у компаний, почему нет ни одного такого инструмента, несмотря на то, что с 2023 года это регулирование действует? Она заключается в том, что для того, чтобы такие облигации выпустить, необходимо иметь внутреннюю стратегию устойчивого развития. Для наших компаний пока сложно такие стратегии вырабатывать – стратегию устойчивого развития и стратегию климатического перехода. У них еще нет опыта", — отметила Курицына.

KazanForum проходит 18-19 мая, в этом году он состоится в 14-й раз. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. С 2023 года мероприятие получило федеральный статус. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.