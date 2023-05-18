СОЧИ, 18 мая — ПРАЙМ. Российские бренды одежды станут флагманскими и заполнят торговые центры страны в течение двух-трёх лет, считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. Экс-"дочка" Henkel в России переведет бренды на кириллицу к 2024 году

По его словам, долгое время в России существовала модель, когда флагманами в торговых центрах были ведущие мировые бренды, обеспечивающие клиентский поток. После их ухода площади в ТЦ освободились, сейчас их нужно заполнять. Однако заполнить место в торговом центре какими-либо товарами, по мнению Кузнецова, невозможно, поэтому нужны новые бренды.

"Сейчас мы видим, что наши бренды усилились. Они потихонечку занимают место флагманов и сами становится флагманскими, поэтому через какое-то время, я думаю, в трансформации торговых центров произойдёт следующее: они станут более российскими по набору брендов. Я не думаю, что очень много придёт иностранных брендов из дружественных стран, этот все-таки процесс достаточно сложный, нужно изучить рынок. Потому что здесь люди одевают одно, в Иране другое", — рассказал он журналистам в кулуарах конференции Mallpic в Сочи.

Кузнецов добавил, что процесс трансформации торговых центров займёт от двух до трёх лет. В целом, по его словам, Россия открыта для работы с зарубежными брендами тех стран, которые готовы к сотрудничеству.

Конференция по комплексному освоению территорий в рамках выставки Mallpic Sochi 2023 открылась в Сочи. В мероприятии участвуют эксперты рынка жилой, коммерческой, индустриальной и инвестиционной недвижимости. На конференции поднимается ряд вопросов, связанных с развитием fashion рынков, торговых центров России.