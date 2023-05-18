МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании. Совдир "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год

"Содержание решений, принятых комитетом совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента: Предложить совету директоров ПАО "Акрон" рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Акрон" прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Группа "Акрон" включает в себя производства удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). У группы есть три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.