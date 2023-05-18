Совдир "Акрона" рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров "Акрона" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Акрона" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, следует из материалов компании.
"Содержание решений, принятых комитетом совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента: Предложить совету директоров ПАО "Акрон" рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Акрон" прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.
Группа "Акрон" включает в себя производства удобрений в Великом Новгороде (компания "Акрон") и Смоленской области ("Дорогобуж"), ведет добычу фосфатного сырья в Мурманской области (СЗФК), реализует проект разработки калийного месторождения в Пермском крае (ВКК). У группы есть три портовых терминала и сбытовые сети в РФ и Китае.