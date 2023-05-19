ВАРШАВА, 18 мая — ПРАЙМ. Компания Europolgaz — владелец польского участка газопровода "Ямал — Европа" — через арбитражный суд требует с компании "Газпром" почти 6 миллиардов злотых (около 2,3 миллиарда долларов), сообщил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин в эфире Польского телевидения. "Газпром" к зиме выведет ПХГ в России на новые рекордные уровни

"Europolgaz, компания, ответственная за транспортировку газа, обратилась в арбитраж с иском против "Газпрома" о возмещении примерно 850 миллионов злотых (около 220 миллионов долларов) задолженности, непогашенной задолженности, за транспортировку газа", — сказал Сасин. По его словам, задолженность возникла в 2010 году и не была истребована при условии, что российская компания будет транспортировать газ по Europolgaz до 2045 года.

Кроме того, министр заявил, что заявление об арбитраже также относится к "упущенной прибыли Europolgaz, через который в настоящее время не транспортируется российский газ". По его словам, речь идет о сумме свыше 5 миллиардов злотых (около 1,2 миллиарда долларов) — вдобавок к вышеозначенной задолженности.

По данным агентства РАР, иск подан в арбитраж при торговой палате Стокгольма.

"Ямал — Европа" протяженностью более 2 тысяч километров проходит по территории четырех стран: России, Белоруссии, Польши и Германии, может прокачивать до 33 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" более года назад прекратил поставки природного газа в Польшу из-за отказа польской стороны оплачивать сырье по новой схеме – в рублях. Затем, в ноябре, польские власти приняли решение об изъятии доли ПАО "Газпром" в Europolgaz — почти 49%.