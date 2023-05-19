КАЗАНЬ, 19 мая — ПРАЙМ. Бартерные сделки набирают популярность у экспортеров в условиях внешнего давления, сообщил РИА Новости начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) России Сергей Шкляев. СМИ: страны G7 отказались вводить почти полный запрет на экспорт в Россию

"С учетом новых вызовов, с учетом такого беспрецедентного давления этот вид сделок набирает обороты. Их немного, но уже достаточно используют. В первую очередь, экспортеры", — сказал он в кулуарах форума международного экономического форума "Россия — исламский мир: KazanForum".

Отвечая на вопрос о том, сохранится ли такая тенденция и дальше, представитель ФТС сказал, что сейчас ситуация стабильная, поскольку расчеты осуществляются разными способами, в том числе и с использованием иностранной валюты.

"Это (бартерные сделки — ред.), как и ранее, — дополнительный вид расчетов, который упрощает процесс для участников ВЭД, заинтересованных не в получении денежных средств, а ввозе товаров в Российскую Федерацию", — отметил он.

Международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.