МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Смартфоны iPhone компании Apple заняли пятое место в рейтинге брендов по объему импорта в Россию, уступив место Xiaomi, Samsung, Honor и Realme, всего в первом квартале 2023 года в страну было ввезено 700 тысяч iPhone, говорится в отчете аналитического центра GS Group, который есть в распоряжении РИА Новости. СМИ узнали сроки начала коммерческой эксплуатации 5G и 6G-Ready в России

"Поставки iPhone по каналам параллельного импорта составляют половину от прежних объемов. В первом квартале 2023 года в Россию привезли 0,7 миллиона штук смартфонов iPhone. С долей 11% компания занимает пятое место", — говорится в отчете.

Отмечается, что в начале этого года продажи Apple в России "спасает" 14 поколение iPhone, на которое и приходится основной спрос. В Россию также везут модели 13, 12 и 11 поколения. "Бренд Apple — третий по распространенности в России среди владельцев смартфонов: по нашим расчетам, на руках у россиян сегодня более 13 миллионов штук активных iPhone", — добавляется в отчете.

Как говорится в материалах, бренд Xiaomi удерживает первое место по объему импорта в Россию с долей 21%, за первый квартал 2023 года в Россию привезли 1,3 миллиона штук смартфонов.

Бренд Samsung по итогам первого квартала этого года занял второе место, за год поставки этого бренда в Россию сократились в два раза — до 900 тысяч штук, а доля бренда упала до 14% с 27,5%. Honor занял третье место, поставки таких смартфонов в Россию по каналам параллельного импорта в первом квартале 2023 года составили 730 тысяч штук, а его доля достигла 11,3% (год назад она не превышала 4%).

Бренд Realme занял четвертое место, импорт смартфонов этого бренда в Россию снизился за год на 13,5% — до 710 тысяч штук. Доля Realme в начале 2023 года составила 11%. Поставки смартфонов Tecno, который занял шестое место, в первом квартале 2023 года выросли до 670 тысяч штук.