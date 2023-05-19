МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Число миллиардеров в Великобритании снизилось впервые после кризиса 2007-2008 годов, свидетельствуют данные нового рейтинга богатейших людей Великобритании Rich List британской газеты Sunday Times. "Кончины не ждите": британцы удивились реакции Запада на мощь России

"(Рейтинг), который возглавляет Гопичанд Хиндуджа и его семья с рекордным состоянием, оцениваемым в 35 миллиардов фунтов, фиксирует первое снижение числа миллиардеров с момента финансового кризиса 2007-2008 годов", — пишет газета.

Отмечается, что в настоящий момент в списке числится 171 миллиардер, что на шесть человек меньше, чем в 2022 году. В общей сложности состояние британских миллиардеров выросло до почти 684 миллиардов фунтов, но, как подчеркивается, этот незначительный рост в 30 734 фунта в абсолютных цифрах по сравнению с прошлым годом нивелировала "двузначная инфляция".

Кризис не обошел стороной семью британского премьера Риши Сунака, поскольку цена акций индийской компании Infosys, долю в которой имеет его жена Акшата Мурти, упала на примерно 25%, отмечает издание. Таким образом, состояние Сунака и его супруги за год уменьшилось на 201 миллион фунтов.

Второе и третье места в новом рейтинге занимают глава транснациональной химической компании Ineos Джим Рэтклифф и миллиардер российского происхождения Леонид Блаватник.