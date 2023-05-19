В Кремле оценили желание ЕС отказаться от покупки российских алмазов
Песков заявил, что если ЕС откажется покупать российские алмазы, их купят в другом месте
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Невостребованные в одном государстве российские товары начинают приобретать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов.
"Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", ответил он на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.
Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны".