МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Невостребованные в одном государстве российские товары начинают приобретать в другом месте, мировой рынок богат альтернативными направлениями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерения Евросоюза прекратить покупку российских алмазов. Россия остается одним из лидеров мирового рынка вооружений, заявил Путин

"Давайте дождемся решений, как показывает практика по другим товарам, по другим продуктам, если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах", ответил он на вопрос о том, как в Кремле прокомментируют намерения ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.

Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ограничить торговлю российскими алмазами, и отметил, что "российские алмазы не вечны".