МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Санкции, вводимые Великобританией в отношении Fesco, не повлияют на работу, ограничения действовали и ранее, заявили в этой транспортной группе. В "Северстали" прокомментировали введенные Британией санкции

"Санкции, анонсированные сегодня Великобританией в отношении транспортной группы Fesco, не повлияют на работу группы. Ограничения действовали и ранее, компания работает в своём штатном режиме", — сообщили в пресс-службе компании.

Великобритания произвела масштабное обновление российского санкционного списка: его пополнили несколько публичных компаний, группа банков, а также члены советов директоров нескольких госкомпаний. Согласно сообщению Казначейства Великобритании, с 18 мая санкции распространяются на АФК "Система", "Полюс", "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, ТМК, ОМК, РМК, группу Fesco, Челябинский металлургический комбинат (группа "Мечел").