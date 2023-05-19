МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Немецкий автомобильный концерн Volkswagen решил отказаться от своих планов строительства второго завода по производству аккумуляторов в Нижней Саксонии из-за высоких цен на электроэнергию, сообщило в пятницу издание Spiegel со ссылкой на близкие к компании источники. МВФ обещает экономике Германии тревожное будущее

Проект строительства завода в Эмдене долгое время поддерживался главой Нижней Саксонии Стефаном Вайлем, который также является членом наблюдательного совета концерна. Однако в связи с возросшими ценами на энергоносители, сейчас этот проект экономически не целесообразен.

"Volkswagen страдает от высоких затрат… на электроэнергию. Второй завод (его строительство — ред.) по производству аккумуляторов в Нижней Саксонии в настоящее время не представляется возможным", — пишет издание.

Сообщается, что Фольксваген хочет к 2030 году построить в Европе сеть заводов по производству аккумуляторов в рамках стратегии усиления своих позиций на рынке электромобилей. Компания уже строит один завод в Нижней Саксонии, еще один завод строится в испанском Сагунто, также ведутся переговоры о строительстве предприятий в Восточной Европе.

В феврале от планов по производству полноценных аккумуляторов в немецком Грюнхайде уже отказался концерн Tesla. Тогда в качестве главной причины был назван предполагающий налоговые льготы акт по инфляции в США.

В прошлом году Германия, как и Европа в целом, столкнулась с серьезным энергетическим кризисом, вызванным, во многом, санкциями против России и, соответственно, постепенным отказом от ее энергоносителей. В Германии ситуация осложняется также параллельным выведением из эксплуатации местных атомных электростанций. Энергетический кризис привел к рекордному за несколько десятилетий росту цен в Европе.