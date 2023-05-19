СОЧИ, 19 мая — ПРАЙМ. Новая номенклатура идущих на экспорт товаров из России по железной дороге отмечается в последнее время, кроме зерна и пшеницы фиксируются запросы на перевозку гороха, сои, масленичных культур, заявил заместитель генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Алексей Шило. Импорт товаров в Россию за январь—апрель вырос на десять процентов

"Мы отмечаем, что если раньше традиционно железная дорога — это были перевозки пшеницы, то сейчас пшеница, зерно составляет порядка 70 %, и резко начинает расти доля, например, семян, масленичных культур… Мы видим большой рост перевозок в Китай, сои, гороха, то есть, довольно-таки новые для железнодорожного транспорта номенклатурные группы, по которым появляются сегодня условия по перевозкам", — сказал Шило в ходе своего выступления на Всероссийском зерновом форуме в Сочи.

Эксперт отметил высокий рост объемов железнодорожных перевозок, в частности зерна на фоне рекордного сбора урожая. Активная работа грузовых перевозок проводится с иностранными государствами. По данным Шило, на сегодняшний день более 93% перевозок зерновых грузов осуществляется в рамках сотрудничества с дружественными странами, в основном это экспортные товары.

Всероссийский зерновой форум проходит в Сочи. На мероприятие эксперты отрасли обсуждают ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием сельского хозяйства в России.