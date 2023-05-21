ПЕКИН, 21 мая — ПРАЙМ. Американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании, заявили в воскресенье в управлении по вопросам киберпространства КНР (CAC). Китай ответил на заявление G7 об экономическом принуждении

"Проверка показала, что продукты Micron имеют сравнительно серьезные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры Китая и влияют на национальную безопасность Китая", — говорится в уведомлении, размещенном на официальном сайте управления.

По этой причине, как отмечается в сообщении, компания "не прошла проверку". Управление заявило, что в этой связи китайские операторы критической информационной инфраструктуры должны прекратить закупку продукции Micron в соответствии с законом.

В конце апреля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron.

Ранее в апреле официальный представитель МИД КНР Мао Нин, говоря о проверке Китая в отношении компании Micron, отметила, что проверка кибербезопасности является обычной практикой в рамках закона.