ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. ВТБ в составе консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли в "Яндексе", размер участия банка еще будет обсуждаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Он рассчитывает на завершение сделки до конца года.
"По поводу "Яндекса". Мы участники большого консорциума, да", — сказал Костин в ответ на вопрос, действительно ли ВТБ планирует купить долю в "Яндексе".
"Еще будет обсуждаться", — добавил он на вопрос о том, на какую долю претендует ВТБ.
По словам Костина, сделка может пройти до конца года. "Я думаю, что конечно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Глава ВТБ не раскрыл другие детали, в том числе сумму сделки.