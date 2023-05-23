ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. ВТБ в составе консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли в "Яндексе", размер участия банка еще будет обсуждаться, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. Он рассчитывает на завершение сделки до конца года. "Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club

"По поводу "Яндекса". Мы участники большого консорциума, да", — сказал Костин в ответ на вопрос, действительно ли ВТБ планирует купить долю в "Яндексе".

"Еще будет обсуждаться", — добавил он на вопрос о том, на какую долю претендует ВТБ.

По словам Костина, сделка может пройти до конца года. "Я думаю, что конечно", — ответил он на соответствующий вопрос.

Глава ВТБ не раскрыл другие детали, в том числе сумму сделки.