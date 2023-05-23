МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владелец Zara, компания Inditex, начала год на "полной мощности", заявил ее генеральный директор Оскар Гарсия Масейрас в интервью газете Expansion. Он добавил, что смотрит на этот год с оптимизмом. В Сбербанке предрекли чистую прибыль выше докризисного уровня

"Для нас 2023 финансовый год начался с хороших показателей, компания работает на полную мощность, на всех рынках работа идет нормально, и мы с оптимизмом смотрим на перспективы этого года", — цитирует газета Гарсию Масейраса.

Inditex, крупнейший в мире розничный продавец одежды, должен опубликовать финансовые результаты за февраль-апрель 7 июня.

Гарсия Масейрас занял пост генерального директора в конце 2021 года, когда Марта Ортега, дочь основателя Inditex Амансио Ортеги, стала председателем совета директоров. Под руководством Гарсии Масейраса бизнес компании восстановился и превзошел допандемический уровень быстрее, чем его основные конкуренты.