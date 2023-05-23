Глава Inditex заявил об обнадеживающих перспективах компании
Глава Inditex Масейрас заявил, что компания начала 2023 год "на полной мощности"
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МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Владелец Zara, компания Inditex, начала год на "полной мощности", заявил ее генеральный директор Оскар Гарсия Масейрас в интервью газете Expansion. Он добавил, что смотрит на этот год с оптимизмом.
"Для нас 2023 финансовый год начался с хороших показателей, компания работает на полную мощность, на всех рынках работа идет нормально, и мы с оптимизмом смотрим на перспективы этого года", — цитирует газета Гарсию Масейраса.
Inditex, крупнейший в мире розничный продавец одежды, должен опубликовать финансовые результаты за февраль-апрель 7 июня.
Гарсия Масейрас занял пост генерального директора в конце 2021 года, когда Марта Ортега, дочь основателя Inditex Амансио Ортеги, стала председателем совета директоров. Под руководством Гарсии Масейраса бизнес компании восстановился и превзошел допандемический уровень быстрее, чем его основные конкуренты.