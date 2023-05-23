МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Финальное решение о вхождении ВТБ в сделку по "Яндексу" будет принято после переговоров о доле, сумме и других условиях, сообщили в пресс-службе банка. Мошенники начали использовать для обмана видеосвязь, сообщили в ВТБ

"ВТБ заинтересован в покупке доли в российском "Яндексе" в составе консорциума, подал соответствующую заявку, однако финальное решение о вхождении банка в сделку будет приниматься по итогам переговоров о доле, сумме и других условиях", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник глава банка Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ в составе консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли в "Яндексе", размер участия банка еще будет обсуждаться. Он рассчитывает на завершение сделки до конца года.