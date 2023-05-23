МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Wildberries завершил проверку 60% продавцов, подозреваемых в нелегальном продвижении на площадке: хотя причастность к серой схеме подтверждена, маркетплейс разморозил баланс продавцов и возобновил сотрудничество с ними, рассказали РИА Новости в компании. Правительство попросили вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки

"Завершили проверку 60% из 300 продавцов, которые подозреваются в использовании серых схем продвижения на платформе. Их причастность подтверждена, но сумма ущерба является невысокой, поэтому приняли решение разморозить их баланс, возобновить сотрудничество и предупредили о недопустимости использования подобных схем в будущем", — заявили там.

Уточняется, что баланс порядка 40% пока еще заморожен на период проведения проверки правоохранительными органами, которая была продлена до 10 июня. "Их действия, по нашим оценкам, нанесли значительный ущерб компании", — добавили в Wildberries.

Точная сумма ущерба будет установлена в ходе следственных действий.

В середине мая маркетплейс объявил, что его служба безопасности раскрыла нелегальные способы продвижения на площадке с помощью внешних сервисов — по предварительным данным, размер ущерба составляет около 650 миллионов рублей. Отмечалось, что базы данных маркетплейса не были взломаны, а представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Услугами "серого продвижения" на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов: им злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их, чем был причинен значительный ущерб компании.