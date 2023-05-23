МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал выплатить финальные дивиденды по результатам прошлого года в размере 12,16 рубля на акцию, а само годовое собрание акционеров пройдет 28 июня в заочной форме, следует из сообщения компании. Совдир Segezha Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

"Одобрить предложения о выплате (объявлении) годовых дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром нефть" в 2022 году в денежной форме в размере 81,94 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2022 года в размере 69,78 рубля на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Реестр для участия в собрании акционеров будет закрыт 3 июня, а реестр на получение дивидендов — 10 июля, также уточнила компания.