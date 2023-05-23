ТАШКЕНТ, 23 мая — ПРАЙМ. Wildberries с 24 мая снизит собственную торговую комиссию до размера от 2% для предпринимателей в Узбекистане, реализующих через онлайн-платформу бытовую электротехнику, сообщает во вторник пресс-служба маркетплейса. В России отметили успешное развитие экономических связей с Узбекистаном

"С 24 мая Wildberries снизит собственную торговую комиссию от 2% для местных предпринимателей, реализующих на онлайн-платформе бытовую технику и электронику", — говорится в сообщении маркетплейса для СМИ.

В перечень вошло более 500 наименований товаров. При продаже ноутбуков и смартфонов минимальная комиссия составит от 3%. "Предпринимателям Узбекистана эта мера позволит сократить свои расходы на ведение онлайн-бизнеса на маркетплейсе", — добавили в пресс-службе.

В апреле ассоциация предприятий электротехнической отрасли "Узэлтехпром" сообщала, что производители бытовой техники Узбекистана планируют увеличить продажи своей продукции в РФ через интернет-площадку Wildberries.

В минувшую пятницу Wildberries запустила в Узбекистане свой первый сортировочный центр — в Ташкентской области, площадью 1,112 тысячи квадратных метров.

По итогам 2022 года продажи узбекистанской продукции на Wildberries выросли в 2 раза, до 19,1 миллиарда рублей, число предпринимателей из Узбекистана, которые реализуют свои товары на данной платформе, выросло в два раза — до 1865.